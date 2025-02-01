Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп анонсував приїзд до Білого дому прем'єра Японії

01 лютого 2025, 16:51
Трамп анонсував приїзд до Білого дому прем'єра Японії
Фото: DW
Очікується, що головною темою розмови стане співпраця задля уникнення запровадження торговельних тарифів
Президент США Дональд Трамп оголосив журналістам у Білому домі про заплановану на 7 лютого зустріч у Вашингтоні з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ішібою. 
 
Про це пише Reuters.
 
Свого часу саме очільник уряду Японії - на той момент Сіндзо Абе - був першим іноземним лідером, з яким Трамп провів двосторонні перемовини після першого вступу на посаду глави держави у 2017 році. Цього разу прем'єр Країни сонця, що сходить, поступиться першістю своєму колезі з Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу.
 
Очікується, що головною темою розмови Трампа та Ішіби стане співпраця задля уникнення запровадження торговельних тарифів, що стали основною дипломатичною зброєю республіканця. Японія, як пишуть ЗМІ, готова підтримати проєкт будівництва трубопроводу з Аляски вартістю 44 мільярда доларів, зобов'яжеться купувати більше американського газу та пообіцяє інвестиції у виробничі галузі США. 
 
Голова Пентагону Піт Хегсет вже встиг провести розмову з японським міністром оборони Геном Накатані щодо "посилення військової співпраці задля стримування та забезпечення свободи та відкритості Індо-Тихоокеанського регіону". 
СШАЯпоніямитавійна в Україні

Останні матеріали

Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється