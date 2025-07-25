Трамп анонсував тристоронню зустріч із Зеленським і путіним
25 липня 2025, 20:31
За словами Трампа, така зустріч мала відбутися ще 3 місяці тому
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зацікавлений у тристоронній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором путіним.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами перед поїздкою до Шотландії.
"Це точно відбудеться. Така зустріч мала відбутися ще 3 місяці тому", - сказав він.
Відомо, що під час візиту Трампа до Шотландії він зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Головною метою візиту є обговорення торговельної угоди між Вашингтоном і Лондоном.
Президент США оголосив, що планує завершити свій візит до Шотландії 29 липня.