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Трамп анонсував зустріч із путіним у Саудівській Аравії

13 лютого 2025, 08:33
Трамп анонсував зустріч із путіним у Саудівській Аравії
Президент США також повідомив, що поки не планує відвідувати Україну
Президент США Дональд Трамп розраховує зустрітися з путіним у Саудівській Аравії.
 
Про це він сказав журналістам у Білому домі, цитує ВВС.
 
Поки не зрозуміло, коли саме відбудеться ця зустріч, але Трамп заявив, що це станеться в недалекому майбутньому.
 
Президент США також повідомив, що поки не планує відвідувати Україну, проте не відкинув імовірності такого візиту в майбутньому.
 
"Ми хочемо покласти край цій війні, ця війна – катастрофа", – додав Трамп.
 
Як пише The Hill, Трамп повторив про зустріч із путіним кілька разів і зазначив, що в Саудівській Аравії вони зустрінуться вперше, а потім будуть візити до країн один одного.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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