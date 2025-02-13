Трамп анонсував зустріч із путіним у Саудівській Аравії

Президент США також повідомив, що поки не планує відвідувати Україну

Президент США Дональд Трамп розраховує зустрітися з путіним у Саудівській Аравії.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, цитує ВВС.

Поки не зрозуміло, коли саме відбудеться ця зустріч, але Трамп заявив, що це станеться в недалекому майбутньому.