Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп анонсував зустріч із Зеленським і переговори з путіним

07 лютого 2025, 21:09
Трамп анонсував зустріч із Зеленським і переговори з путіним
Основними темами зустрічі з українським лідером, за словами Трампа, стануть завершення війни та безпека українських активів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. За його словами, зустріч, ймовірно, відбудеться у Вашингтоні.

"Наступного тижня я, ймовірно, зустрінуся з Зеленським. І я, ймовірно, буду розмовляти з путіним", – зазначив Трамп.

Основними темами зустрічі з українським лідером, за словами Трампа, стануть завершення війни та безпека українських активів, зокрема рідкісноземельних металів. Крім того, президент США наголосив, що закликатиме європейські країни збільшити фінансову підтримку України, щоб їхні внески відповідали рівню допомоги з боку США. Трамп стверджує, що Вашингтон надав Україні близько $300 мільярдів, тоді як Європа – лише $100 мільярдів.Також американський президент вкотре підкреслив, що підтримує добрі відносини з владіміром путіним і планує з ним переговори.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв завершити війну "за один день". Однак після інавгурації його риторика змінилася. The Wall Street Journal повідомляло, що новий президент США доручив спецпосланцю Кіту Келлогу розробити план завершення війни в Україні протягом 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не поступиться своїми територіями. У вересні 2024 року він зустрічався з Трампом і презентував йому український план перемоги.

Новий держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що припинення війни буде офіційною політикою адміністрації Трампа. Водночас він визнав, що жодна зі сторін не зможе досягти своїх максимальних цілей, тому для завершення бойових дій знадобляться поступки.

Через два дні після інавгурації Трамп закликав путіна припинити війну, пригрозивши запровадити «великі податки та санкції».

Володимир Зеленський заявив, що підтримує прагнення Трампа завершити війну, проте наголосив, що переговори між США та росією без участі України можуть становити загрозу для всіх.

війнаВладімір ПутінТрампВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Політика
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 14:08
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Політика
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 11:49
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Політика
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 08:23
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 16:45
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 12:20
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Політика
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 08:26
Аналогія з
Політика
Аналогія з "Окупованими". Для американських союзників світ перевертається з ніг на голову – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 15:46
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Cуспільство
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється