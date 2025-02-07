Трамп анонсував зустріч із Зеленським і переговори з путіним

Основними темами зустрічі з українським лідером, за словами Трампа, стануть завершення війни та безпека українських активів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. За його словами, зустріч, ймовірно, відбудеться у Вашингтоні.

"Наступного тижня я, ймовірно, зустрінуся з Зеленським. І я, ймовірно, буду розмовляти з путіним", – зазначив Трамп.

Основними темами зустрічі з українським лідером, за словами Трампа, стануть завершення війни та безпека українських активів, зокрема рідкісноземельних металів. Крім того, президент США наголосив, що закликатиме європейські країни збільшити фінансову підтримку України, щоб їхні внески відповідали рівню допомоги з боку США. Трамп стверджує, що Вашингтон надав Україні близько $300 мільярдів, тоді як Європа – лише $100 мільярдів.Також американський президент вкотре підкреслив, що підтримує добрі відносини з владіміром путіним і планує з ним переговори.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв завершити війну "за один день". Однак після інавгурації його риторика змінилася. The Wall Street Journal повідомляло, що новий президент США доручив спецпосланцю Кіту Келлогу розробити план завершення війни в Україні протягом 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не поступиться своїми територіями. У вересні 2024 року він зустрічався з Трампом і презентував йому український план перемоги.

Новий держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що припинення війни буде офіційною політикою адміністрації Трампа. Водночас він визнав, що жодна зі сторін не зможе досягти своїх максимальних цілей, тому для завершення бойових дій знадобляться поступки.

Через два дні після інавгурації Трамп закликав путіна припинити війну, пригрозивши запровадити «великі податки та санкції».

Володимир Зеленський заявив, що підтримує прагнення Трампа завершити війну, проте наголосив, що переговори між США та росією без участі України можуть становити загрозу для всіх.