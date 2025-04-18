Трамп анонсував зустріч з королем Чарльзом III у вересні

Під час своєї поїздки до Білого дому Стармер передав президенту США запрошення від монарха у вигляді офіційного листа.

Американський президент Дональд Трамп у четвер, 17 квітня, повідомив, що планує зустрітися з королем Чарльзом III у вересні цього року під час свого другого державного візиту до Великої Британії.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Овальному кабінеті, цитує The Guardian.

Газета зазначила: очікується, що місцем проведення стане Віндзорський замок. Ймовірно, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент США обговорили цей візит під час телефонної розмови.

У четвер, 17 квітня, Трамп натякнув, що Букінгемський палац "визначає дату на вересень".

"Мене запросив король і країна – чудова країна. Вони організують другий, як ви знаєте, другий фест… це саме так: фест, і це прекрасно, і це вперше, коли таке відбувається з однією людиною. А причина в тому, що ми маємо два окремих терміни, і це велика честь… Я друг Чарльза, дуже поважаю короля Чарльза та його родину, Вільяма, ми справді маємо велику повагу до родини. І, гадаю, зараз визначають дату на вересень", – сказав він.

Як нагадала газета, у лютому король особисто запросив подружжя Трампів зупинитися або в Дамфріс-хаусі, або в замку Балморал, обидва маєтки розташовані в Шотландії.

Під час своєї поїздки до Білого дому Стармер передав президенту США запрошення від монарха у вигляді офіційного листа.

Традиційно президенти США на другий термін не отримують запрошення на державний візит, а натомість їх запрошують на чаювання або обід із монархом у Віндзорському замку.