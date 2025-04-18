Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп анонсував зустріч з королем Чарльзом III у вересні

18 квітня 2025, 09:07
Трамп анонсував зустріч з королем Чарльзом III у вересні
Фото: ap.org
Під час своєї поїздки до Білого дому Стармер передав президенту США запрошення від монарха у вигляді офіційного листа.

Американський президент Дональд Трамп у четвер, 17 квітня, повідомив, що планує зустрітися з королем Чарльзом III у вересні цього року під час свого другого державного візиту до Великої Британії. 

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Овальному кабінеті, цитує The Guardian.

Газета зазначила: очікується, що місцем проведення стане Віндзорський замок. Ймовірно, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент США обговорили цей візит під час телефонної розмови.

У четвер, 17 квітня, Трамп натякнув, що Букінгемський палац "визначає дату на вересень".

"Мене запросив король і країна – чудова країна. Вони організують другий, як ви знаєте, другий фест… це саме так: фест, і це прекрасно, і це вперше, коли таке відбувається з однією людиною. А причина в тому, що ми маємо два окремих терміни, і це велика честь… Я друг Чарльза, дуже поважаю короля Чарльза та його родину, Вільяма, ми справді маємо велику повагу до родини. І, гадаю, зараз визначають дату на вересень", – сказав він.

Як нагадала газета, у лютому король особисто запросив подружжя Трампів зупинитися або в Дамфріс-хаусі, або в замку Балморал, обидва маєтки розташовані в Шотландії.

Під час своєї поїздки до Білого дому Стармер передав президенту США запрошення від монарха у вигляді офіційного листа.

Традиційно президенти США на другий термін не отримують запрошення на державний візит, а натомість їх запрошують на чаювання або обід із монархом у Віндзорському замку.

Дональд ТрампБританіяЧарльз IIIКір Стармер

Останні матеріали

російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Політика
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 12:25
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Політика
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 08:46
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Політика
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 12:57
Політика
"Китай понад усе"? Трансатлантичний страх затьмарює стратегічний вибір Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 11:51
Державний терор. Короткий посібник для американців – Тімоті Снайдер
Політика
Державний терор. Короткий посібник для американців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 07:14
Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Політика
Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 16:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється