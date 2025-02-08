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Трамп анулював допуск Байдена до секретної інформації

08 лютого 2025, 10:19
Трамп анулював допуск Байдена до секретної інформації
Так само в 2021 Байден поступив із Трампом, хоча часто глави Білого дому отримують деякі брифінги з розвідки навіть після того, як вони залишають пост.

Американський Президент Дональд Трамп заявив, що він відкликає доступ екс президента Джо Байдена до урядових секретів та припиняє його щоденні брифінги з розвідки. 

Про це він заявив у своїй соціальній мережі Truth Social, інформує агенція Associated Press.

"Джо Байдену немає необхідності продовжувати отримувати доступ до секретної інформації. Тому ми негайно відкликаємо допуски Джо Байдена до секретної інформації та припиняємо його щоденні розвідувальні брифінги", - йдеться в пості. 

За його словами, він послався на минулорічний звіт спеціального прокурора Роберта Хура, заявивши: 

"Звіт Хура показав, що Байден страждає на "погану пам'ять" і навіть у "найкращі роки" йому не можна довіряти конфіденційну інформацію".

Трамп нагадав, що Байден під час свого президентського терміну дав вказівку не допустити Трампа до відомостей про національну безпеку.

"Він створив цей прецедент 2021 року, коли доручив розвідувальному співтовариству не допустити 45-го президента США (мене!) до інформації про національну безпеку, люб'язність, яку надали колишнім президентам", - написав Трамп.

Колишні президенти традиційно отримують деякі брифінги з розвідки навіть після того, як вони залишають свою посаду.

Проте в 2021 після вступу на посаду президента Байден той заяви, що Трамп не повинен мати доступ до брифінгів розвідки через його "нестійку поведінку" і побоювання, що він може поділитися інформацією.

"Яка цінність у наданні йому брифінгу розвідки? Який вплив він узагалі чинить, крім того, що він може оступитися і щось сказати?" - сказав тоді Байден.

 

білий дімрозвідка

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