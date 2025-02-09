Трамп анулював доступ до секретної інформації для ключових посадовців Байдена

Напередодні новий президент США позбавив доступу до секретної інформації свого попередника Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп скасував дозвіл на доступ до секретної інформації для колишнього держсекретаря Ентоні Блінкена та колишнього радника з національної безпеки Джейка Саллівана, заявили в суботу, 8 лютого, в Білому домі.

Про це повідомляє Reuters.

Ще Трамп анулював допуск до таємної інформації для заступниці генерального прокурора часів свого попередника Джо Байдена Лізи Монако, яка допомагала координувати реакцію Міністерства юстиції США на напад прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року. Крім того, новий президент США позбавив такого доступу і генерального прокурора Нью-Йорка Летицію Джеймс та окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга, які вели справи проти Трампа.

Напередодні Трамп анулював допуск до секретної інформації та щоденних брифінгів розвідки для Байдена. Хоча відкликання доступу до секретної інформації може не мати негайного серйозного впливу, це ще одна ознака посилення розколу у Вашингтоні. Колишні президенти США традиційно отримують брифінги розвідки, щоб консультувати чинних глав держави з питань національної безпеки та зовнішньої політики. У 2021 році Байден також відкликав допуск до секретної інформації для Трампа, посилаючись на стурбованість "нестабільною поведінкою" колишнього президента.