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Трамп чекатиме "гнучкості" від України – експрезидент Фінляндії

06 листопада 2024, 17:11
Трамп чекатиме
Фінський політик переконаний, що Трамп спробує змусити до поступок і Україну, і росію, але поки що залишається лише чекати
Прихід Дональда Трампа до влади у США не матиме негайного впливу на війну в Україні. Однак новообраний президент Америки очікуватиме від Києва певної гнучкості у питаннях досягнення миру.
 
Про це заявив екс-президент Фінляндії Саулі Нііністьо в інтерв’ю Yle.
 
Раніше Трамп неодноразово повторював свій намір швидко закінчити війну в Україні. Саме ці його слова викликали тривогу, оскільки не містили жодної конкретики.
 
"Більш детального плану з цього приводу, якщо він є, я не бачив. Подивимося що він насправді збирається робити. Однак наразі план зводиться лише до одного речення", – зазначає Нііністьо.
 
За словами колишнього фінського президента, Трамп, ймовірно, буде тиснути як на росію, так і на Україну. Зокрема, він може надати Україні значну підтримку, якщо росія не піде на мирну угоду. З іншого боку, за словами Нііністьо, Трамп, безумовно, також очікує, що Україна буде гнучкою у питаннях укладення миру.
 
Разом з тим Нііністьо не вірить, що обрання Трампа матиме негайний вплив на військову допомогу США Україні.

 

Дональд ТрампФінляндіявійна в Україніросія окупанти

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