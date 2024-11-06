Трамп чекатиме "гнучкості" від України – експрезидент Фінляндії

Фінський політик переконаний, що Трамп спробує змусити до поступок і Україну, і росію, але поки що залишається лише чекати

Прихід Дональда Трампа до влади у США не матиме негайного впливу на війну в Україні. Однак новообраний президент Америки очікуватиме від Києва певної гнучкості у питаннях досягнення миру.

Про це заявив екс-президент Фінляндії Саулі Нііністьо в інтерв’ю Yle.

Раніше Трамп неодноразово повторював свій намір швидко закінчити війну в Україні. Саме ці його слова викликали тривогу, оскільки не містили жодної конкретики.

"Більш детального плану з цього приводу, якщо він є, я не бачив. Подивимося що він насправді збирається робити. Однак наразі план зводиться лише до одного речення", – зазначає Нііністьо.