Трамп дав Ірану два місяці для укладання нової "ядерної угоди"
Американський президент Дональд Трамп в листі до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї вимагає укласти новий договір про іранський ядерний потенціалу протягом двох місяців.
Про це повідомляє портал Axios.
Лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине, пише видання.
Цю інформацію підтвердили два джерела, які наголосили, що Трамп назвав двомісячний термін для укладення угоди, хоча й не уточнили, ми йде мова про час після отримання листа чи після початку переговорів.
Журналісти додають, що США поінформували про зміст листа кількох союзників, зокрема Ізраїль, Саудівську Аравію та Обʼєднані Арабські Емірати.
У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що лист Трампа все ще вивчається, а відповідь на нього ще готується.
Проте раніше президент Ірану оголосив, що не вестиме переговори з Трампом.