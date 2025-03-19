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Трамп дав Ірану два місяці для укладання нової "ядерної угоди"

19 березня 2025, 21:33
Трамп дав Ірану два місяці для укладання нової
Фото: DW
МЗС Ірану ще готує відповідь на заяву президента США.

Американський президент Дональд Трамп в листі до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї вимагає укласти новий договір про іранський ядерний потенціалу протягом двох місяців.

Про це повідомляє портал Axios.

Лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине, пише видання. 

Цю інформацію підтвердили два джерела, які наголосили, що Трамп назвав двомісячний термін для укладення угоди, хоча й не уточнили, ми йде мова про час після отримання листа чи після початку переговорів.

Журналісти додають, що США поінформували про зміст листа кількох союзників, зокрема Ізраїль, Саудівську Аравію та Обʼєднані Арабські Емірати.

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що лист Трампа все ще вивчається, а відповідь на нього ще готується.

Проте раніше президент Ірану оголосив, що не вестиме переговори з Трампом.

 

СШАядерна зброяІран

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