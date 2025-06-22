Трамп дав Ірану сигнал силою, але війну вести не планує – WSJ

Рішення про операцію Трамп ухвалив ще за кілька днів до початку ударів.

Білий дім звʼязався з владою Ірану та довів до її відома, що недільні удари по іранських ядерних обʼєктах були одноразові. Адміністрація Дональда Трампа не збирається вести війну, аби змінити режим в країні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Зазначається, що попри обіцянку Трампа дати Тегерану два тижні на задоволення вимог США, він вже за кілька днів, у суботу, дав дозвіл на удари по Ірану. За словами американського високопосадовця, метою було створити ситуацію, коли ніхто не очікував на атаку.

Джерела журналістів вказують, що Трамп не мав сумнівів щодо того, чи варто починати операцію проти Ірану. Його радники хвилювалися, що США можуть втягнути в конфлікт на Близькому Сході, попри розчарування переговорами з Тегераном. Повідомляється, що Трамп схвалив ще у вівторок удари по Ірану, але утримався тоді від остаточного наказу.

"На початку тижня відбулися справжні дебати щодо того, що нам слід робити. Але у вівторок Трамп дав зрозуміти, що схиляється до того, щоб йти далі, тож це все змінило", — каже співрозмовник WSJ.