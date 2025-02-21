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ПОЛІТИКА

Трамп дав Європі три тижні, щоб підписати "капітуляцію" України – Депутат Європарламенту

21 лютого 2025, 08:59
Трамп дав Європі три тижні, щоб підписати
Фото: reuters.com
Сполучені Штати погрожують вивести війська з Європи.

Сполучені Штати дали нам три тижні на погодження умов капітуляції України. Якщо цього не станеться, США виведуть війська з Європи.

Про це заявив у дописі на Х фінський депутат Європарламенту від групи ЄНП, член комітету із закордонних справ Європарламенту та координатор ЄНП з питань EUDS Міка Аалтола, говорячи про так звану мирну угоду Трампа, повідомляє Newsweek.

"Трамп тепер і в майбутньому ставить у пріоритет безпеку росії. Хай вони самі розгрібають свій безлад. У нас є три тижні, щоб подорослішати", – зазначив Аалтола.

Спостерігачі за війною, що триває вже три роки, побоюються, що Трамп може укласти угоду з президентом рф владіміром путіним, яка змусить Україну відмовитися від вступу в НАТО та поступитися нині окупованими територіями, фактично виконавши вимоги москви.

Україна вже заявляє, що її виключили з переговорів, які визначатимуть її майбутнє.

За даними телекомпанії NBC News, яка посилається на американських посадовців, міністр оборони США Піт Гегсет під час закритої зустрічі з українськими посадовцями повідомив, що Вашингтон може суттєво скоротити військову присутність у Європі.

Через кілька днів після інавгурації Трампа на другий термін європейське дипломатичне джерело повідомило провідному італійському інформагентству ANSA, що Трамп планує вивести з Європи близько 20 тисяч американських військових  і вимагатиме від союзників по НАТО збільшення фінансових внесків для покриття витрат на утримання військ, що залишаться.

Дипломатичне джерело зазначило, що, на думку Трампа, війська США є "стримуючим фактором", тому витрати на їх утримання не повинні "лягати лише на плечі американських платників податків".

Трамп давно наполягає, щоб члени НАТО збільшили свої витрати на оборону до 5% ВВП, замість встановленого у 2014 році цільового показника у 2%.

Президент США неодноразово заявляв, що хоче швидко завершити війну та може зустрітися з путіним уже цього місяця, щоб обговорити це питання.

ЄвропавійнаНАТОДональд Трамп

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