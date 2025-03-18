Трамп доручив переглянути санкції проти росії

Новий підхід передбачає "максимально дієві санкції", схожі на ті, що вже застосовуються проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп доручив міністру фінансів Скотту Бессенту переглянути санкційний режим щодо росії та бути готовим до його подальшого посилення, якщо це знадобиться.

Про це Бессент заявив 18 березня в ефірі Fox Business.

За словами міністра фінансів, попередня адміністрація запроваджувала "мляві" санкції, які не давали бажаного ефекту та навіть підривали роль долара як резервної валюти.

Новий підхід передбачає "максимально дієві санкції", схожі на ті, що вже застосовуються проти Ірану.

Санкції Байдена щодо російського енергетичного сектору, за словами Бессента, були слабкими, оскільки адміністрація боялася зростання цін на нафту в США напередодні виборів.

Трамп готовий посилити санкції "до десяти", якщо це знадобиться для того, щоб "посадити путіна за стіл переговорів". Бессент заявив, що всі варіанти розглядаються, включно з "максимальними енергетичними санкціями".

Нагадаємо, 10 січня адміністрація Трампа запровадила масштабні санкції проти російського нафтового сектору – ключового джерела фінансування війни рф проти України.

Обмеження торкнулися найбільших нафтовидобувних компаній рф, страхових компаній, сервісних підприємств у нафтогазовій сфері, російських чиновників та 183 суден "тіньового флоту".

12 січня Reuters повідомило, що через ці санкції Індія та Китай почали активніше шукати альтернативних постачальників енергоресурсів.