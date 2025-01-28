Трамп доручив розробити "Залізний купол" для США
28 січня 2025, 11:29
Фото: з вільного доступу
Він вже підписав відповідний указ
Президент США Дональд Трамп доручив голові Пентагону Піту Гегсету подати проєкт розгортання системи протиракетної оборони "Залізний купол Америки" протягом 60 днів.
Про це йдеться в указі американського лідера.
Загрозу атаки балістичними, крилатими, гіперзвуковими ракетами та іншими засобами "повітряного нападу" названо "найкатастрофічнішою" для США.
"Протягом 60 днів з моменту публікації цього указу міністр оборони має подати президентові архітектуру та план створення щита протиракетної оборони наступного покоління", – зазначено у документі.
Раніше президент Дональд Трамп заявив, що будівництво системи схожої на "Залізний купол", для США є для нього головним пріоритетом, закликавши до "негайної" роботи над проєктом до підписання виконавчого указу.