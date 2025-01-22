Трамп доручив урегулювати війну в Україні за 100 днів – WSJ

Кіт Келлог отримав завдання від Трампа, щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити українську війну за 100 днів.

Про це пише газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Президент Трамп доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів. Майже ніхто не думає, що він може це зробити, особливо росіяни. Швидше за все, роль Келлога як спеціального посланця в Україні, є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам", – йдеться у матеріалі.

За оцінками видання, "укладання угоди з путіним буде набагато складнішим завданням, ніж її представляв Трамп у ході передвиборчої кампанії, коли заявляв, що покладе край війні до вступу на посаду" глави держави.