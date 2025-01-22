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Трамп доручив урегулювати війну в Україні за 100 днів – WSJ

22 січня 2025, 10:05
Трамп доручив урегулювати війну в Україні за 100 днів – WSJ
джерело x.com/generalkellogg
Кіт Келлог отримав завдання від Трампа, щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити українську війну за 100 днів.

Про це пише газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Президент Трамп доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів. Майже ніхто не думає, що він може це зробити, особливо росіяни. Швидше за все, роль Келлога як спеціального посланця в Україні, є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам", – йдеться у матеріалі. 
 
За оцінками видання, "укладання угоди з путіним буде набагато складнішим завданням, ніж її представляв Трамп у ході передвиборчої кампанії, коли заявляв, що покладе край війні до вступу на посаду" глави держави.
 
За інформацією джерел видання, новий американський лідер має намір особисто контролювати перебіг переговорного процесу щодо України. Співрозмовники газети з-поміж колишніх колег Келлога стверджують, що його не можна назвати самостійною фігурою, оскільки він повністю залежить від думки Трампа. З цієї причини Келлог нібито "не буде допущений до будь-яких реальних переговорів" США з росією.
 
У команді новообраного президента США Дональда Трампа вважають, що значного прогресу у вирішенні війни росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців. 

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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