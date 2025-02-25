Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп "дуже скоро" зустрінеться із Зеленським і путіним – Білий дім

25 лютого 2025, 12:31
Трамп
Фото: DW
Зустріч може відбутися в найближчі дні.
Очікується зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Вони можуть відбутися в найближчі дні.
 
Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
 
Сполучені Штати очікують, що президент Дональд Трамп незабаром проведе зустрічі з путіним та Зеленським.
 
"Ми очікуємо, що ці зустрічі відбудуться дуже скоро, особливо з президентом Зеленським", - сказала вона.
 
Лівітт також зазначила, що Трамп прагне підписання угоди між Києвом і Вашингтоном щодо рідкоземельних металів.
 
Вона зазначила, що Трамп очікує, що президент Зеленський підпише угоду, вважаючи це правильним кроком, враховуючи допомогу, яку надали Україні американські платники податків.
 
"Якби не американці, Україна як держава більше не існувала б, і президент Трамп це розуміє",- наголосила вона.
 
Нагадаємо, що прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп впевнений у своїй здатності укласти угоду з росією для припинення "конфлікту" в Україні, зазначивши, що завершення війни може статися вже наступного тижня. Її коментарі пролунали після заяв Трампа, що президент Зеленський "не має карт" і повинен утриматися від переговорів щодо мирних ініціатив. Ці терміни завершення війни сам Трамп не озвучував.
білий дімвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате
Політика
Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате "Азов" тисне під Торецьком – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 11:37
Справжній підсумок останніх тижнів. Чи можна відтепер довіряти США? – Едвард Лукас
Політика
Справжній підсумок останніх тижнів. Чи можна відтепер довіряти США? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 08:28
Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 14:21
Макрон і Стармер вирушають до Вашингтона. Європейські лідери мають план розміщення миротворців для України – WSJ
Політика
Макрон і Стармер вирушають до Вашингтона. Європейські лідери мають план розміщення миротворців для України – WSJ
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 11:36
Мафіозна держава захоплює владу в США. Фокус на Німеччині – Філліпс О'Брайен
Політика
Мафіозна держава захоплює владу в США. Фокус на Німеччині – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 06:36
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Політика
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 15:22
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Політика
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 12:31
Рівень бронезахисту визначає власник
Технології
Рівень бронезахисту визначає власник
21 лютого 2025, 11:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється