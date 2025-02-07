Трамп готовий подвоїти санкції проти росії – Келлог

На думку Кіта Келлог, спершу потрібно припинити війну, а вже потім розпочинати переговори.

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти американські санкції, щоб змусити її припинити війну проти України.

Про це у коментарі The Post сказав спецпредставник з питань України і росії Кіт Келлог.

Але, на його думку, і Україні, і росії доведеться піти на поступки, аби закінчити "вбивство промислових масштабів" в найбільшій європейській країні.

За словами Келлога, зараз рівень болючості санкцій для російської економіки можна оцінити "лише на трійку" з десяти. Санкції самих лише США, зокрема націлені проти прибуткового економічного сектору росіян, номінально удвічі вищі, але можливості для їх посилення все ще є.

"Ви можете по-справжньому посилити санкції – особливо останні санкції", – сказав спецпредставник США.

За словами Келлога, минулого четверга Трамп зібрав команду радників та членів уряду, які сфокусовані на національній безпеці, зокрема віцепрезидента Джей Ді Венса, в Овальному кабінеті, аби обговорити всі елементи національної сили для припинення війни.