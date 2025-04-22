Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп готовий погодитися на угоду яку сам колись критикував – Politico

22 квітня 2025, 09:06
Трамп готовий погодитися на угоду яку сам колись критикував – Politico
Фото: Yahoo Finanzas
Мова йде про Іран, з яким США намагаються домовитись про зменшення ядерного потенціалу.

Попри невдачі в спробах досягти дипломатичних проривів у війнах в Україні, Газі та торгових переговорах із Китаєм, адміністрація Дональда Трампа демонструє певний поступ у переговорах із Іраном.

Про це пише колишній посол США в НАТО Іво Даалдер у колонці для Politico.

На тлі активного збагачення урану Іраном і потенційної загрози створення ядерної зброї, США поновили дипломатичні зусилля. Розвідка США повідомила, що Тегеран шукає шляхи створення базового арсеналу ядерної зброї за кілька місяців, аби мати змогу швидко розгорнути її на балістичних ракетах.

В адміністрації Трампа сформувалися дві протилежні позиції: одна група посадовців виступає за військову кампанію проти Ірану, інша — за дипломатичне вирішення. Сам Трамп заявив про підтримку обох напрямів, поєднуючи жорстку риторику з демонстрацією військової сили та закликами до переговорів.

Результатом цієї стратегії стала поява перших прямих американо-іранських переговорів за останні десятиліття. Аналітики вважають, що Іран, ослаблений ізраїльськими ударами, втратами в обороні та під економічним тиском, готовий до поступок.

Нинішні переговори передбачають обговорення ширших умов, ніж у попередній угоді 2015 року, зокрема питання балістичних ракет і регіональної стабільності. Проте червоні лінії обох сторін залишаються: Іран не готовий повністю відмовитися від своєї ядерної програми, а США наполягають на глибших обмеженнях.

Даалдер підсумовує: попри минулу критику, Трамп, імовірно, погодиться навіть на угоду, подібну до тієї, яку сам раніше називав "найгіршою в історії" — і за це його нині можуть похвалити.

ІранДональд Трампядерна угода

Останні матеріали

Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл
Cуспільство
Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 06:32
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Політика
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 16:22
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 12:21
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О'Брайен
Політика
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 08:31
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється