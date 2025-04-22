Трамп готовий погодитися на угоду яку сам колись критикував – Politico

Мова йде про Іран, з яким США намагаються домовитись про зменшення ядерного потенціалу.

Попри невдачі в спробах досягти дипломатичних проривів у війнах в Україні, Газі та торгових переговорах із Китаєм, адміністрація Дональда Трампа демонструє певний поступ у переговорах із Іраном.

Про це пише колишній посол США в НАТО Іво Даалдер у колонці для Politico.

На тлі активного збагачення урану Іраном і потенційної загрози створення ядерної зброї, США поновили дипломатичні зусилля. Розвідка США повідомила, що Тегеран шукає шляхи створення базового арсеналу ядерної зброї за кілька місяців, аби мати змогу швидко розгорнути її на балістичних ракетах.

В адміністрації Трампа сформувалися дві протилежні позиції: одна група посадовців виступає за військову кампанію проти Ірану, інша — за дипломатичне вирішення. Сам Трамп заявив про підтримку обох напрямів, поєднуючи жорстку риторику з демонстрацією військової сили та закликами до переговорів.

Результатом цієї стратегії стала поява перших прямих американо-іранських переговорів за останні десятиліття. Аналітики вважають, що Іран, ослаблений ізраїльськими ударами, втратами в обороні та під економічним тиском, готовий до поступок.

Нинішні переговори передбачають обговорення ширших умов, ніж у попередній угоді 2015 року, зокрема питання балістичних ракет і регіональної стабільності. Проте червоні лінії обох сторін залишаються: Іран не готовий повністю відмовитися від своєї ядерної програми, а США наполягають на глибших обмеженнях.

Даалдер підсумовує: попри минулу критику, Трамп, імовірно, погодиться навіть на угоду, подібну до тієї, яку сам раніше називав "найгіршою в історії" — і за це його нині можуть похвалити.