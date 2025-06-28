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ПОЛІТИКА

Трамп готує енергетичний прорив заради ШІ – Reuters

28 червня 2025, 16:35
Трамп готує енергетичний прорив заради ШІ – Reuters
Фото: Yahoo Finanzas
Також у президента США Дональда Трампа розглядають можливість спрощення процесу видачі дозволів для центрів обробки даних.

Адміністрація Трампа готує пакет заходів, спрямованих на збільшення поставок енергії для підтримки розширення ШІ в США.

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел, кроки включають спрощення підключення проєктів з виробництва електроенергії до мережі, а також надання федеральних земель для будівництва центрів обробки даних, які необхідні для розширення технології штучного інтелекту (ШІ).

Виданню уточнили, що серед ідей, які розглядає адміністрація, - виявлення найбільш повно реалізованих енергетичних проєктів і їхнє переміщення вище в списку очікування підключення.

Також у президента США Дональда Трампа розглядають можливість спрощення процесу видачі дозволів для центрів обробки даних. Це може бути реалізовано шляхом створення загальнонаціонального дозволу на застосування Закону про чисту воду, замість того, щоб вимагати від компаній отримувати дозволи в кожному штаті.

Однак, як зазначає Reuters, будівництво та підключення нових електростанцій до мережі є серйозною перешкодою, оскільки для реалізації таких проєктів потрібні великі дослідження впливу. Зокрема, на них можуть піти роки. Крім того, наявна інфраструктура передачі електроенергії перевантажена.

Розміщення центрів обробки даних теж пов'язане з труднощами, оскільки великі об'єкти вимагають багато місця і ресурсів. Крім цього, вони можуть зіткнутися з перешкодами під час зонування або протидією громадськості.

Водночас, як сказали джерела, укази Трампа могли б вирішити цю проблему, надавши забудовникам земельні ділянки, які перебувають у віданні Пентагону або Міністерства внутрішніх справ США.

Окремо агентство зазначило, що згідно з прогнозом консалтингової компанії Grid Strategies, у період із 2024 до 2029 року, попит на електроенергію в США зростатиме в 5 разів швидше, ніж прогнозувалося у 2022 році.

Водночас, згідно з новим звітом Deloitte, до 2035 року попит на електроенергію в центрах обробки даних ШІ може зрости більш ніж у 30 разів.

Додатково джерела повідомили Reuters, що адміністрація опублікує план дій у сфері ШІ та запланує публічні заходи, щоб привернути увагу громадськості до зусиль, про які йшлося вище.

Агентство зазначає, що Трамп ставив на перше місце перемогу в боротьбі з Китаєм у сфері ШІ, а також у перший день перебування при владі оголосив про введення надзвичайної ситуації в галузі енергетики.

СШАКитайДональд Трампштучний інтелект

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