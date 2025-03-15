Трамп готує нові візові обмеження для десятків країн

Список усе ще опрацьовується і може бути змінений.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість посилення обмежень на в'їзд до Штатів громадянам десятків країн.

Про це повідомляє NYT.

У списку, розробленому дипломатами та співробітниками служб безпеки, перераховано 43 країни, розділені на три окремі групи. Громадянам першої групи, серед яких Афганістан, Іран, Сирія, Куба, Північна Корея та інші, може бути "категорично заборонено в'їзд до США".

Другу групу, серед яких, зокрема, білорусь, росія, Еритрея, Гаїті, М'янма та інші, може чекати обмеження поїздок, але не повна заборона. Громадянам з цього списку доведеться проходити “особисті співбесіди” для отримання візи.

Третій групі країн можуть частково призупинити видачу американських віз, якщо їхні уряди “не докладуть зусиль для усунення виявлених недоліків протягом 60 днів”, йдеться в проєкті. До цієї групи увійшли, зокрема, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Камерун, Чад, Демократична Республіка Конго, Зімбабве та інші.

Чиновники посольств і регіональних бюро Державного департаменту, а також фахівці з питань безпеки в інших відомствах і розвідувальних службах вивчають список.

За словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, до списку можуть бути внесені зміни, і він усе ще має бути затверджений адміністрацією, в тому числі державним секретарем США Марко Рубіо.

Загалом, такий крок нагадує запроваджені Трампом обмеження під час його першого терміну в Білому домі, які стосувалися, зокрема, громадян семи країн, де більшість населення становлять мусульмани. Цього разу обмеження можуть бути ширшими.