Трамп готує трибунал для причетних до виведення військ США з Афганістану – ЗМІ

Вже почали складати списки військових.

Команда майбутнього президента вивчає можливість покарати офіцерів, які віддали наказ вивести війська з Афганістану ще в 2021 році.

Вони складають список нинішніх і екс офіцерів американської армії для можливого військового трибуналу, пише NBC News.

Американський чиновник розказав виданню, що вони вивчають можливість створення комісії з розслідування виведення військ США з Афганістану у 2021 році.

Він додав, що наразі збирають інформацію про те, хто безпосередньо брав участь в ухваленні цього рішення та як це здійснювалося.

Крім того, перехідна команда президента хоче з'ясувати, чи можна звинуватити цих офіцерів у державній зраді.

"Вони ставляться до цього дуже серйозно", - наголосив чиновник.

Екс заступник помічника міністра оборони з боротьби з наркотиками та глобальними загрозами Метт Флінн допомагає керувати зусиллями, зазначили у виданні, але його адвокат заперечує це і додає, що він не має жодного стосунку до перехідної команди Трампа.

"Джерела, які, судячи з усього, просувають цю історію, являють собою типових егоїстичних інсайдерів з Вашингтона, округ Колумбія, які прагнуть отримати вигідніше становище для своїх власних адміністративних посад", - прокоментував ситуацію обізнаний про перебіг подій співрозмовник.

За його словами, перехідна команда новообраного президента планує відкликати кількох командирів для пред'явлення їм можливих звинувачень.

Журналісти також пишуть, що Трамп до і під час своєї передвиборчої кампанії засуджував виведення американських військ з Афганістану і за його словами, це "найганебніший день в історії країни".

Однак поки не ясно, як можна юридично виправдати звинувачення в державній зраді стосовно офіцерів, якщо вони виконували прямий наказ президента США Джо Байдена, пише видання.

Незалежний огляд 2022 року, проведений Спеціальним генеральним інспектором з реконструкції Афганістану, поклав провину за хаотичне виведення військ на адміністрації Трампа і Байдена, додали журналісти.