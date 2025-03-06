Трамп готує указ про ліквідацію Міністерства освіти США – WSJ

Утім остаточне рішення буде за Конгресом, де більшість мають республіканці.

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, вже сьогодні підпише указ про ліквідацію Міністерства освіти.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на ознайомлений проєкт документа.

Згідно з текстом указу, міністр освіти Лінда Макмехон повинна "вжити всіх необхідних заходів для сприяння закриттю Міністерства освіти" в межах своїх законних повноважень. Документ наразі має статус попереднього, що дозволяє його змінювати.

Адміністрація Трампа готувала цей крок з моменту його приходу до влади. В указі йдеться, що федеральне втручання в освіту "не виправдало себе", а бюрократія завдала шкоди учням, вчителям та сім’ям.

Макмехон заявила, що її завданням є "повернення освіти до компетенції штатів" і що ліквідація міністерства є однією з головних цілей адміністрації.

Повне закриття міністерства потребує схвалення Сенату більшістю у 60 голосів, що може стати серйозною проблемою. Указ також не містить згадки про необхідність схвалення Конгресу, хоча частина програм, зокрема студентські позики та підтримка малозабезпечених учнів, закріплені законодавчо.

Раніше Макмехон запевняла Сенат, що адміністрація не планує скорочувати федеральні програми, а лише прагне їхньої реорганізації.

Проєкт 2025 Фонду "Спадщина" (Heritage Foundation) передбачає:

Передачу Управління з громадянських прав Міністерства освіти до Міністерства юстиції.

Перехід студентських кредитів під контроль Міністерства фінансів.

Поступове припинення фінансування шкіл, яке залежить від кількості учнів із малозабезпечених сімей.

Раніше Трамп вже ініціював заходи щодо скорочення діяльності Міністерства освіти, зокрема:

Звільнення частини співробітників.

Призупинення перевірок на дотримання громадянських прав.

Скорочення грантів на дослідження та підвищення якості освіти.

Ліквідацію підрозділів, що займалися питаннями рівності та інклюзивності.

Міністерство освіти США було створене у 1979 році за президентства Джиммі Картера. Республіканці критикують його діяльність з моменту заснування, а Демократична партія виступає категорично проти його ліквідації.

Опитування показують, що більшість американців скептично ставляться до такого кроку. Тим часом Трамп заявив, що федеральне фінансування буде припинено для будь-якого навчального закладу, який "дозволяє незаконні протести".