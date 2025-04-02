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Трамп готує указ про збільшення експорту зброї – Reuters

02 квітня 2025, 16:25
Трамп готує указ про збільшення експорту зброї – Reuters
Фото: holos.uz
Він може оголосити про це вже найближчим часом.

Американський президент Дональд Трамп планує ухвалити указ, що пом'якшить правила, які регулюють експорт військової техніки.

Про це повідомили чотири джерела, знайомі з обговореннями, пише Reuters

Джерела зазначають, що указ, швидше за все, буде схожий на законодавство, що запропонував радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц того року, коли він був членом Палати представників від республіканців.

Проте Білому домі ще не відповіли на запити про коментарі. 

Видання пише, що указ може збільшити продажі для великих американських оборонних підрядників, таких як: 

  • Lockheed Martin (LMT.N),

  • RTX Corp (RTX.N),

  • Boeing Co (BA.N).

"Якби він став законом, законопроєкт, підтриманий Волцом у 2024 році вніс би поправки до Закону США про контроль за експортом озброєнь, збільшивши мінімальні суми в доларах, які ініціюють розгляд Конгресом експорту озброєнь до інших країн. Вони зростуть до $23 млн з $14 млн для передачі озброєнь і до $83 млн з $50 млн для продажу військової техніки, модернізації, навчання та інших послуг", - додають журналісти. 

Відомо також, що  для членів НАТО і близьких партнерів США, а саме Австралії, Ізраїлю, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії, пороги будуть вищими, тому для цих транзакцій Конгрес мають повідомити за 15 днів до переказу, порівняно з 30 днями для більшості інших країн.

 

експортСШАзброя

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