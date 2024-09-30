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ПОЛІТИКА

Трамп готується оскаржити результати президентських виборів у разі поразки

30 вересня 2024, 19:33
Трамп готується оскаржити результати президентських виборів у разі поразки
Також експрезидент США намагається розгорнути теорію змови про шахрайство на виборах навколо мільйонів мігрантів без документів, які перетнули кордони Штатів за правління Байдена.

Кандидат у президенти від Республіканської партії, експрезидент США Дональд Трамп збирає детальний набір виправдань, щоб оскаржити результати президентських виборів 2024 року, якщо він програє.

Про це повідомляє Axios.

Останніми тижнями Трамп розширив спектр своїх безпідставних нападок на процедури голосування в США. Зокрема, в понеділок Трамп неправдиво заявив, що демократи використовують програму голосування за кордоном для емігрантів і військовослужбовців, щоб обійти "будь-яку перевірку громадянства або підтвердження особи".

А на мітингу в Пенсильванії минулого тижня Трамп засудив те, що він назвав "дурною" концепцією голосування за 45 днів до виборів.

Також Трамп, який уже давно критикує голосування поштою, нещодавно атакував Поштову службу США, як некомпетентну й таку, що не заслуговує довіри — навіть попри те, що республіканці, навпаки, підштовхували своїх виборців прийняти цю практику.

Також експрезидент США намагається розгорнути теорію змови про шахрайство на виборах навколо мільйонів мігрантів без документів, які перетнули кордони Штатів за правління Байдена.

Раніше цього місяця Трамп вимагав від республіканців Палати представників використовувати загрозу припинення роботи уряду, щоб ухвалити захід, який вимагатиме підтвердження громадянство для реєстрації на голосування на федеральних виборах.

Ця спроба провалилася, але дала Трампу і республіканцям новий привід заявити про фальсифікацію виборів — навіть попри те, що голосування негромадян на виборах у США є незаконним і вкрай рідкісним явищем.

Навіть не маючи доказів порушень голосування, Трамп готується застосувати ширші риторичні аргументи, чому вибори були принципово несправедливими.

Колишній президент звинуватив демократів у "шахрайстві" через те, що ті змінили свого кандидата на виборах — з президента США Джо Байдена, який мав небагато шансів на перегонах через свій вік і проблеми зі здоровʼям, на 59-річну віцепрезидентку Камалу Гарріс. Крім того, Трамп звинуватив демократів у правовій війні проти нього — мовляв, усі кримінальні процеси проти нього є нічим іншим, як політичним переслідуванням.

З 2020 року апарат Республіканської партії реорганізували, щоб підтвердити неправдиві заяви Трампа про фальсифікацію виборів у США.

Кампанія Трампа та Національний комітет Республіканської партії стверджують, що створили мережу з близько 175 тисяч волонтерів, що спостерігають за голосуваннями і працюють на виборчих дільницях, щоб "невпинно забезпечувати чесність виборів".

У Джорджії ультраправа виборча комісія ухвалила нові правила, які, на думку демократів, можуть використати для підриву довіри до результатів виборів, якщо Трамп програє в критично важливому штаті.

Дональд ТрампВибори в США

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