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Трамп готується перекинути американські війська в Європі з Німеччини в Угорщину

08 березня 2025, 09:15
Трамп готується перекинути американські війська в Європі з Німеччини в Угорщину
Контингент складає 35 тисяч військовослужбовців
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає питання переміщення військового контингенту США у Європі з Німеччини до Угорщини.
 
Про це пише The Telegraph.
 
Згідно з інформацією з оточення господаря Білого дому, у республіканця зростають "розчарування та злість" через заклики європейських лідерів нібито до продовження війни в Україні. 
 
За межами США служать 160 тисяч американських солдатів, з них 35 тисяч постійно перебувають у Німеччині. Трамп хоче перемістити їх до Угорщини - єдиної країни ЄС, яка на саміті у Брюсселі блокувала рішення щодо збільшення військової допомоги Україні. 
 
В адміністрації Трампа обмежуються заявами, що керівництво держави "постійно розглядає можливість переміщення військ для відповіді на загрози та відстоювання національних інтересів". 
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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