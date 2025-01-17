Трамп готується переписати історію зовнішньої політики США – The Economist

Підхід Америки до світу може різко змінитися.

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США та його наближення до інавгурації 20 січня 2025 року обіцяють глобальні зміни.

Як пише The Economist, Трамп прагне відкинути традиційні засади американської зовнішньої політики, які домінували з часів Другої світової війни. Його підхід базується на концентрації влади та її опортуністичному використанні, що ставить під сумнів стабільність у трьох ключових напрямках: Близький Схід, війна росії проти України та протистояння з Китаєм.

На Близькому Сході Трамп продемонстрував прагматизм і непередбачуваність, сприяючи угоді щодо Гази. Однак наступні етапи реалізації домовленостей можуть вимагати жорсткого тиску на обидві сторони. Війна росії проти України стане серйозним викликом для Трампа, адже він обіцяв її припинити, але його готовність до "відступу" викликає занепокоєння. Водночас політика щодо Китаю може створити суперечності: прагнення стримати Пекін може зіткнутися з потенційною угодою про Тайвань.

Критики застерігають: підхід Трампа до глобальної політики, позбавлений універсальних цінностей, ризикує викликати хаос. Його адміністрація може посилити напругу всередині США та на міжнародній арені. Відмова від принципів, які формували післявоєнний порядок, може позбавити Америку унікальної переваги перед автократичними режимами.

Чи зможе "Pax Trumpiana" принести стабільність, чи стане джерелом нових конфліктів? Відповіді на ці питання визначатимуть найближче десятиліття світової історії.