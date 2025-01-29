Трамп готується підписати указ, яким скасує студентські візи пропалестинським протестувальникам

Президент США пригрозив, що скасує візи всім прихильникам Хамас в університетських містечка

Президент США Дональд Трамп 29 січня підпише указ про боротьбу з антисемітизмом, який дасть можливість депортувати студентів коледжів, не громадян США, та інших осіб, які брали участь у пропалестинських протестах.

В інформаційному бюлетені до наказу обіцяють "негайні дії" Міністерства юстиції щодо переслідування "терористичних загроз, підпалів, вандалізму та насильства щодо американських євреїв" та мобілізація всіх федеральних ресурсів для боротьби з "вибухом антисемітизму в наших кампусах".

"Усім іноземцям, які проживають у США і приєдналися до протестів на підтримку джихаду, ми повідомляємо: 2025 року ми вас знайдемо і депортуємо", - заявив Трамп в інформаційному бюлетені і наголосив, що скасує візи "всім прихильникам Хамас в університетських містечках, які зараз наповнені радикалізмом, як ніколи раніше".

Як відомо, атаки Хамас та подальший напад Ізраїлю на Газу призвели до тривалих пропалестинських протестів, які охопили кампуси американських коледжів.