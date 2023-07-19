Трамп хоче отримати від Європи компенсацію за поставлену Україні зброю

Він вважає, що європейські партнери надають Україні мізерну частку допомоги.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду він вимагатиме від Європи відшкодування витрат на відновлення запасів озброєння, яке Вашингтон відправив Україні.



Про це Дональд Трамп сказав у своєму зверненні.

Дональд Трамп розкритикував рішення США передати Україні касетні снаряди у зв'язку з тим, що в Заходу закінчилися запаси боєприпасів, а також відзначив, що менш як три роки тому він "повністю відновив збройні сили США і вивів Америку на таку сильну глобальну позицію".

"Двадцять дев'ять місяців по тому арсенали порожні, запаси виснажені, казначейство виснажене, ряди військових порожніють, наша країна повністю принижена, і ми маємо корумпованого, скомпрометованого президента, шахрая Джо Байдена, який тягне нас у Третю світову війну", сказав Трамп.

Дональд Трамп розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона досі не звернулася з проханням про відшкодування витрат.

"Я попрошу Європу відшкодувати нам витрати на відновлення запасів озброєнь, відправлених в Україну. Вони повинні робити це вже зараз, але Джо Байден занадто слабкий, його не поважають, і він навіть не може просити про це", - заявив Дональд Трамп.

Також колишній президент США розповів про свої плани в разі обрання президентом.

"Коли я повернусь у Білий дім, першого ж дня ми повернемось до міжнародної політики, що ставить інтереси Америки на перше місце. Головний інтерес Америки у Східній Європі - мир та стабільність. Ми хочемо, щоб люди припинили помирати"- наголосив колилшній президент США.