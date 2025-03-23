Трамп хоче перемир'я до Великодня, але кремль затягує переговори – Bloomberg

путін хоче добитися більших поступок від Трампа, вказують журналісти.

Вашингтон все ще сподівається на досягнення повного перемирʼя в Україніпротягом декількох тижнів, попри те, що бойові дії продовжуються, а кремль не поспішає досягати угоди напередодні переговорів, запланованих на найближчі дні.

За даними Bloomberg, Білий дім хоче укласти угоду про перемир’я до Великодня (20 квітня), проте визнає, що терміни можуть зрушитися з огляду на великі розриви між позиціями сторін.

Зазначається, що європейські чиновники побоюються, що миротворчі прагнення Дональда Трампа можуть змусити його пожертвувати інтересами України, погодившись на умови, які зроблять країну вразливою для майбутніх атак РФ. За словами високопосадовців, очільник кремля владімір путін тягне час, аби американський лідер надав йому більше поступок.

Проте, за даними джерел журналістів, Трамп розуміє, що будь-яка угода має бути прийнятною й для Києва, а тому не готовий сильно поступатися. Також Білий дім не погодиться на зустріч з путіним, доки не буде тривалої угоди про припинення вогню.

"Поки що росія імітує переговори, говорячи про можливий мир і можливе припинення вогню, але вони навіть не готові дотримуватися режиму припинення вогню, оскільки обіцяли не нападати, не завдавати ударів по критичній інфраструктурі", — заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Також повідомляється, що в Європі скептично ставляться до перспективи посилення Трампом тиску на москву. Також європейські зусилля створити миротворчі сили для забезпечення режиму припинення вогню зазнали труднощів через обмежені військові можливості та побоювання щодо російської відповіді.