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Трамп хоче перейменувати ще одну затоку

07 травня 2025, 11:51
Трамп хоче перейменувати ще одну затоку
Йдеться про Перську затоку
США перейменують Перську затоку на Аравійську.
 
Про це президент Дональд Трамп планує оголосити під час візиту в країну наступного тижня, пише Associated Press.
 
Так,арабські країни наполягали на зміні географічної назви водойми біля південного узбережжя Ірану. Чиновники США говорили про це журналістам на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні питання.
 
"Трамп може змінити назву в офіційних цілях США, але він не може диктувати, як його називатиме решта світу", - зазначають журналісти.
 
Крім Саудівської Аравії, Трамп також збирається відвідати Доху, Катар і Абу-Дабі, столицю Об'єднаних Арабських Еміратів, які також розташовані в затоці.
 
Як уточнює видання, спочатку запланована як перша поїздка Трампа за кордон з моменту його вступу на посаду 20 січня, вона відбувається на тлі спроб Трампа зблизитися з країнами Перської затоки, оскільки він шукає їхні фінансові інвестиції у США та підтримку в регіональних конфліктах, включно з розв'язанням війни Ізраїлю і Хамас у секторі Газа та обмеженням просувної ядерної програми Ірану.
 
Президент США також має значні фінансові зв'язки з країнами через свій особистий бізнес.

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

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