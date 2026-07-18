Трамп хоче покарати Канаду митами через лісові пожежі

За словами глави Білого Дому, неналежне управління канадськими лісами призводить до задимлення території США.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Канаду через масштабні лісові пожежі, дим від яких останніми днями накрив значну частину Середнього Заходу та Східного узбережжя США.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що обговорить ситуацію з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, і звинуватив Оттаву в нездатності належно доглядати за лісами.

"Ми вважаємо Канаду відповідальною за те, що вона неналежно доглядає за своїми лісами та чагарниками, через що Сполучені Штати безпідставно страждають від брудного, забрудненого й небезпечного для здоров'я повітря", – написав президент США.

За його словами, канадська влада нехтує базовими заходами з управління лісами, хоча знає про наслідки таких рішень.

"Це навмисна недбалість, яка щороку завдає Сполученим Штатам збитків на мільярди доларів. Вартість цього забруднення, безумовно, має бути додана до мит, які Канада зараз сплачує", – додав він.

Водночас він визнав, що США регулярно звертаються до Канади по допомогу під час масштабних пожеж на американській території.

Нинішній сезон лісових пожеж став одним із найважчих для Канади за останні роки. Вогонь уже охопив понад 6 млн гектарів лісу. Найскладніша ситуація склалася в провінціях Британська Колумбія та Альберта, де триває боротьба із сотнями осередків займання.

Через пожежі влада евакуювала мешканців низки населених пунктів, а до ліквідації стихії залучили міжнародні пожежні команди, авіацію та підрозділи канадської армії.