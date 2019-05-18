Трамп хоче розслідування проти Байдена через зв'язки його сина з Китаєм
Про це президент Трамп заявив у інтерв'ю американському телеканалу Fox News, повідомляє "Укрінформ".
"Сто відсотків. Це ганьба. І після цього він каже, що Китай не є нашим противником. Китай – наш найбільший противник. Вони хочуть захопити весь світ", - заявив Трамп на запитання ведучого, чи не потрібно розпочати розслідування проти родини Байдена.
Звинувачення проти 47-го віце-президента з'явилися після публікації книги "Таємні імперії: як американський політичний клас приховує корупцію і збагачує сім'ю і друзів" консервативного автора Пітера Швайзера. У своїй монографії він звинуватив сина віце-президента Хантера Байдена, що він отримав мільярдну угоду від китайського уряду, і це начебто було пов'язано з тим, як Білий дім вів тоді переговори з Пекіном.
Нагадаємо, що США підготували другий пакет санкцій проти Росії в справі Скрипалів.
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