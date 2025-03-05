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ПОЛІТИКА

Трамп хоче скоротити вплив Китаю на ринок рідкоземельних металів – FT

05 березня 2025, 11:18
Трамп хоче скоротити вплив Китаю на ринок рідкоземельних металів – FT
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Китай контролює 90% ринку рідкоземельних металів у світі.

Президент США Дональд Трамп сповнений рішучості захопити більшу частку ринку рідкоземельних елементів, аби протистояти Китаю. Цим зумовлене його бажання підписати угоду із Україною та взяти під контроль Гренландію.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

На думку американських експертів, китайське домінування у переробці та виробництві рідкоземельних металів становить загрозу для США, західних компаній та їхніх ланцюгів поставок.

Видання нагадує, що інтерес Трампа до рідкоземельних металів не новий. У 2017 році він підписав указ про забезпечення поставок критично важливих мінералів, а в 2020 році - ще один указ, спрямований на домінування Китаю в постачанні рідкоземельних елементів. Нещодавній інтерес президента до отримання контролю над Гренландією також пов'язаний з мінеральними ресурсами цієї країни.

Однак, за даними дослідницької групи Project Blue, у 2023 році сектор рідкоземельних елементів у світі коштував лише близько $7 млрд. А в Україні, за даними Геологічної служби США, немає комерційних запасів рідкоземельних елементів. Тим не менш, Трамп сповнений рішучості захопити більшу частку ринку рідкоземельних елементів.

За даними Геологічної служби США, Китай має трохи менше половини світових запасів рідкоземельних елементів, також значні запаси є в Бразилії, Індії та Австралії.

Однак ключове питання для видобувних компаній - чи є родовища рідкоземельних металів економічно вигідними для розробки.

Китай є найбільшим у світі виробником рідкоземельних елементів і, за даними Міжнародного енергетичного агентства, контролює близько 90 відсотків світових переробних потужностей.

Натомість на частку США припадає понад 10 відсотків світового видобутку рідкоземельних металів. Але американські компанії змушені відправляти метал, який вони видобувають у США, на переробку до Китаю.

Гренландія має деякі комерційно життєздатні запаси рідкісних земель, але не є виробником цих металів.

Україна, за даними Геологічної служби США, не має відомих комерційних запасів рідкоземельних металів.

Видання підкреслює, що незважаючи на те, що рідкоземельні елементи не вважаються рідкісними, концентрації металів у будь-якому конкретному родовищі часто недостатньо, щоб зробити це місце економічно вигідним для видобутку.

Рідкісноземельні метали зазвичай видобувають як побічний продукт інших більш відомих і широко використовуваних мінералів, таких як залізо та фосфор, з якими вони знаходяться поруч.

Незважаючи на зацікавленість Трампа рідкісноземельними елементами в Україні, за даними Benchmark Mineral Intelligence, в країні немає активних шахт або родовищ, що розробляються.

рідкоземельні металиКитайДональд Трамп

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