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Трамп хоче угоди щодо України та Ізраїлю – Politico

25 листопада 2024, 11:27
Трамп хоче угоди щодо України та Ізраїлю – Politico
Новообраний президент США стикається зі зміненим глобальним середовищем, яке менш сприйнятливе до його стилю укладання угод.

Дональд Трамп ще за часів свого першого президентського терміну вважав себе майстром переговорів та хотів укладати угоди з супротивниками США по всьому світу. 

І ось знову він планує зробити це, домігшись закінчення війни на Близькому Сході, а також в Україні, повідомляє медіа організація Politico.

Проте стати миротворцем Трампу буде не так і просто, адже навіть у свій перший термін він зазнав невдачі в спробах досягти успішних угод з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

"За чотири роки, що минули відтоді, як він залишив Овальний кабінет, світ змінився, причому змінився так, що йому доведеться зіткнутися з набагато жорсткішою міжнародною обстановкою, ніж минулого разу, яка робить малоймовірним, що війни в Україні та на Близькому Сході закінчаться найближчим часом", - пише видання.

Трамп і раніше зтикався з перспективою порушити одну зі своїх головних передвиборчих обіцянок закінчити війну в Україні "ще до того, як стане президентом". 

З часом він заявив, що зробить це "за 24 години", оголосивши про припинення вогню, а потім уклавши угоду, в якій Україна поступиться частиною території і майбутнім членством у НАТО в обмін на мир.

Але будь-яка така угода вимагає, щоб лінія фронту була стабільною, тому в телефонній розмові з путіним Трамп попередив його про неприпустимість ескалації.

"Натомість російський президент вчинив навпаки: він продовжує нарощувати сили на південному сході України, вочевидь, готуючись до нового наступу, а за останній тиждень путін завдав кілька найбільших за останні місяці ракетних ударів по Україні", - пишуть ждурналісти. .

Politico також зазначає, що ані путін, ані України поки не йдуть на угоду з Трампом. 

Тому в лавах республіканців, як і раніше, багато прихильників України, включно з майбутнім держсекретарем Трампа, сенатором Марко Рубіо. 

І в разі, якщо їхню думку враховуватимуть, Трамп, можливо, не захоче починати своє президентство з демонстрації слабкості, просто здавши значну частину України путіну.

Також 47-ий президент не може розраховувати на будь-яку угоду з роззброєння з Північною Кореєю. В свій перший термін Трамп мав досить тісні стосунки з лідером КНДР Кім Чен Ином. 

Проте зараз Кім значно просунув свою ядерну програму, а також уклав нову військову угоду з рф, яка зробила Пхеньян менш залежним від допомоги США.

Кім отримує від росії продовольчу допомогу, гроші та нафту - і, ймовірно, військові технології, - які раніше можна було отримати тільки в рамках угоди з Вашингтоном.

 
Дональд Трампвійна в Україні

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