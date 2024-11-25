Трамп хоче угоди щодо України та Ізраїлю – Politico
Дональд Трамп ще за часів свого першого президентського терміну вважав себе майстром переговорів та хотів укладати угоди з супротивниками США по всьому світу.
І ось знову він планує зробити це, домігшись закінчення війни на Близькому Сході, а також в Україні, повідомляє медіа організація Politico.
Проте стати миротворцем Трампу буде не так і просто, адже навіть у свій перший термін він зазнав невдачі в спробах досягти успішних угод з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.
"За чотири роки, що минули відтоді, як він залишив Овальний кабінет, світ змінився, причому змінився так, що йому доведеться зіткнутися з набагато жорсткішою міжнародною обстановкою, ніж минулого разу, яка робить малоймовірним, що війни в Україні та на Близькому Сході закінчаться найближчим часом", - пише видання.
Трамп і раніше зтикався з перспективою порушити одну зі своїх головних передвиборчих обіцянок закінчити війну в Україні "ще до того, як стане президентом".
З часом він заявив, що зробить це "за 24 години", оголосивши про припинення вогню, а потім уклавши угоду, в якій Україна поступиться частиною території і майбутнім членством у НАТО в обмін на мир.
Але будь-яка така угода вимагає, щоб лінія фронту була стабільною, тому в телефонній розмові з путіним Трамп попередив його про неприпустимість ескалації.
"Натомість російський президент вчинив навпаки: він продовжує нарощувати сили на південному сході України, вочевидь, готуючись до нового наступу, а за останній тиждень путін завдав кілька найбільших за останні місяці ракетних ударів по Україні", - пишуть ждурналісти. .
Politico також зазначає, що ані путін, ані України поки не йдуть на угоду з Трампом.
Тому в лавах республіканців, як і раніше, багато прихильників України, включно з майбутнім держсекретарем Трампа, сенатором Марко Рубіо.
І в разі, якщо їхню думку враховуватимуть, Трамп, можливо, не захоче починати своє президентство з демонстрації слабкості, просто здавши значну частину України путіну.
Також 47-ий президент не може розраховувати на будь-яку угоду з роззброєння з Північною Кореєю. В свій перший термін Трамп мав досить тісні стосунки з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Проте зараз Кім значно просунув свою ядерну програму, а також уклав нову військову угоду з рф, яка зробила Пхеньян менш залежним від допомоги США.
Кім отримує від росії продовольчу допомогу, гроші та нафту - і, ймовірно, військові технології, - які раніше можна було отримати тільки в рамках угоди з Вашингтоном.