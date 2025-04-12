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Трамп хоче укласти 90 торгових угод за 90 днів – Reuters

12 квітня 2025, 18:53
Трамп хоче укласти 90 торгових угод за 90 днів – Reuters
Фото: atn.ua
Торгівля ЄС і США минулого року склала майже 1 трлн доларів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує укласти 90 торгових угод за 90 днів, однак у експертів є сумніви.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters.

Голова торгового представництва Європейського Союзу Марош Шефчович в понеділок прибуде до Вашингтона для термінових переговорів щодо тарифів, про які Трамп оголосив 2 квітня. 

Євросоюз один з найбільших торговельних партнерів США, обсяг двосторонньої торгівлі з яким минулого року склав майже 1 трлн доларів, пише агентство.

Видання пише, що коли Шефчович приїде, то міністр фінансів США Скотт Бессент буде в Буенос-Айресі, щоб продемонструвати підтримку економічних реформ Аргентини, а не у Вашингтоні, але на Аргентину припадає тільки 16,3 млрд доларів загального річного товарообігу з США.

Саме відсутність Бессента викликає сумніви експертів про те, наскільки ефективно адміністрація може керувати такою великою кількістю одночасних переговорів, а також стосовно загальних перспектив укладення 90 угод за 90 днів.

 

СШАЄвросоюз

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