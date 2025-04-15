Трамп хоче вдарити по фінансуванню ООН і НАТО – WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує різке скорочення фінансування НАТО та ООН. Це передбачено новим бюджетним меморандумом.

Білий дім пропонує радикально урізати зовнішньополітичне фінансування США, зокрема фінансову підтримку міжнародних організацій. Згідно з документом, планується:

Водночас документ передбачає збереження внесків лише для окремих організацій, як-от МАГАТЕ та ICAO.

Експерти та посадовці занепокоєні пропозицією адміністрації Трампа. Джуліанна Сміт, колишній посол США в НАТО, зазначила:

"Це справді впливає на основу того, як працює альянс, і може завдати нищівного удару єдності альянсу".

Також серед пропозицій документу - інтеграція агенції USAID до Держдепартаменту та зменшення загального бюджету зовнішньої політики на 48% (до $28,4 млрд). У разі прийняття документу фінансування гуманітарної допомоги скоротиться на 54%, а глобальної охорони здоров’я - на 55%.

Бюджет поки не затверджений Конгресом. У Держдепартаменті попереджають про ризик масових звільнень, закриття консульств та деморалізацію персоналу.