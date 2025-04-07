Трамп хоче від Європи фінансових репарацій
07 квітня 2025, 13:53
Президент США також заявив, що не планує переговорів із Китаєм
Президент США Дональд Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%.
Про це пише Euronews.
"Ми встановили великий тариф для Європи. Вони сідають за стіл переговорів; вони хочуть говорити, але розмов не буде, доки вони не платитимуть нам великі гроші щороку - не тільки за теперішнє, а й за минуле", - сказав Трамп на борту Air Force One у неділю.
Президент США також заявив, що не планує переговорів із Китаєм.
"У нас торговий дефіцит із Китаєм у трильйон доларів - сотні мільярдів доларів на рік, які ми втрачаємо. Поки ми не вирішимо цю проблему, я не збираюся укладати угоду", - сказав він.
Як нагадує Euronews, заява Трампа про те, що він не піде на угоду з Китаєм, викликала нову хвилю продажів на азіатських ринках 7 квітня.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 знизився на 5,8%, демонструючи падіння четверту сесію поспіль і наближаючись до найрізкішого одноденного зниження з початку пандемії COVID-19.
Найбільше від торгової війни Трампа постраждав фондовий ринок США, де інвестори втратили 6 трлн доларів.