Трамп хоче від Європи фінансових репарацій

Президент США також заявив, що не планує переговорів із Китаєм

Президент США Дональд Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%.

"Ми встановили великий тариф для Європи. Вони сідають за стіл переговорів; вони хочуть говорити, але розмов не буде, доки вони не платитимуть нам великі гроші щороку - не тільки за теперішнє, а й за минуле", - сказав Трамп на борту Air Force One у неділю.

Президент США також заявив, що не планує переговорів із Китаєм.

"У нас торговий дефіцит із Китаєм у трильйон доларів - сотні мільярдів доларів на рік, які ми втрачаємо. Поки ми не вирішимо цю проблему, я не збираюся укладати угоду", - сказав він.