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ПОЛІТИКА

Трамп хоче відвідати Китай після вступу на посаду

19 січня 2025, 09:33
Трамп хоче відвідати Китай після вступу на посаду
Фото: Yahoo Finanzas
За даними газети, помічники Трампа застерігають, що рішення про його повторний візит ще не прийнято.

Новообраний американський президент Дональд Трамп сказав радникам, що невдовзі після вступу на посаду хотів би відвідати Китай, аби поглибити особисті зв’язки з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляють The Wall Street Journal і Reuters.

За даними газети, помічники Трампа застерігають, що рішення про його повторний візит ще не прийнято. 

Один із співрозмовників зазначив, що Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів свого перебування на посаді. Перехідна команда Трампа не відповіла на прохання про коментар.

Співрозмовники, близькі до прийняття рішень у Пекіні, повідомили, що Трамп і Сі через своїх представників обговорили можливість особистої зустрічі, причому один з варіантів передбачав, що новий американський президент запросить китайського лідера до США. Було незрозуміло, чи порушував Трамп питання візиту до Китаю в своїй розмові з Сі 17 січня. 

Трамп і Сі розмовляли мали телефонну розмову в п'ятницю, 17 січня, вперше після листопадових виборів. Під час неї вони обговорили торгівлю, фентаніл, TikTok та інші теми. 

"Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо це негайно", – написав тоді Трамп у соцмережах.

Нагадаємо, що інавгурація новообраного президента США відбудеться в понеділок, 20 січня. Китайські ЗМІ днями писали, що участь у заході від імені КНР візьме віцепрезидент Китай Хань Чжен, оскільки Пекін готовий зміцнювати співпрацю з Вашингтоном.

КитайДональд Трамп

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