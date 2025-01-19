Трамп хоче відвідати Китай після вступу на посаду
Новообраний американський президент Дональд Трамп сказав радникам, що невдовзі після вступу на посаду хотів би відвідати Китай, аби поглибити особисті зв’язки з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляють The Wall Street Journal і Reuters.
За даними газети, помічники Трампа застерігають, що рішення про його повторний візит ще не прийнято.
Один із співрозмовників зазначив, що Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів свого перебування на посаді. Перехідна команда Трампа не відповіла на прохання про коментар.
Співрозмовники, близькі до прийняття рішень у Пекіні, повідомили, що Трамп і Сі через своїх представників обговорили можливість особистої зустрічі, причому один з варіантів передбачав, що новий американський президент запросить китайського лідера до США. Було незрозуміло, чи порушував Трамп питання візиту до Китаю в своїй розмові з Сі 17 січня.
Трамп і Сі розмовляли мали телефонну розмову в п'ятницю, 17 січня, вперше після листопадових виборів. Під час неї вони обговорили торгівлю, фентаніл, TikTok та інші теми.
"Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо це негайно", – написав тоді Трамп у соцмережах.
Нагадаємо, що інавгурація новообраного президента США відбудеться в понеділок, 20 січня. Китайські ЗМІ днями писали, що участь у заході від імені КНР візьме віцепрезидент Китай Хань Чжен, оскільки Пекін готовий зміцнювати співпрацю з Вашингтоном.