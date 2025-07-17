Трамп хоче встановити єдині тарифи для понад 150 країн
Адміністрація Трампа вже розіслала близько двох десятків "тарифних листів" окремим торговельним партнерам.
Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір надіслати єдиний лист більш ніж 150 країнам з інформацією про тарифні ставки, які він планує встановити.
"Усе буде однаково для всіх, для цієї групи. Це невеликі країни, і вони не ведуть великого бізнесу. Не такі, як ті, з якими ми домовилися, як Китай, як Японія", - цитує Трампа видання Politico.
Наразі всі країни платять додатковий базовий тариф у розмірі 10%, встановлений Трампом у квітні. Раніше президент США повідомив, що нове базове мито може становити від 15 до 20%, але в останній заяві він не згадав про тарифну ставку.
Трамп уже розіслав близько двох десятків листів, у яких інформує окремих торговельних партнерів, як-от Європейський союз, Японія та Південна Корея, про тарифну ставку, яка діятиме з 1 серпня. Це поклало початок інтенсивній заключній стадії переговорів, під час якої країни намагаються переконати адміністрацію Трампа надати їм більш вигідні умови.
Водночас зберігається скептицизм щодо того, чи набудуть нові тарифні ставки чинності 1 серпня, через потенційний вплив, який це може мати на економіку і, зрештою, на рейтинг Трампа.
До країн, на частку яких припадало понад 3% загального торговельного дефіциту США у 2024 році і які ще не отримали листи, належать Тайвань, Швейцарія та Індія.
Варто зазначити, що США продовжують переговори з Японією та Індією.