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ПОЛІТИКА

Трамп хоче встановити єдині тарифи для понад 150 країн

17 липня 2025, 13:02
Трамп хоче встановити єдині тарифи для понад 150 країн
Наразі всі країни платять додатковий базовий тариф у розмірі 10%, встановлений Трампом у квітні.

Адміністрація Трампа вже розіслала близько двох десятків "тарифних листів" окремим торговельним партнерам.

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір надіслати єдиний лист більш ніж 150 країнам з інформацією про тарифні ставки, які він планує встановити.

"Усе буде однаково для всіх, для цієї групи. Це невеликі країни, і вони не ведуть великого бізнесу. Не такі, як ті, з якими ми домовилися, як Китай, як Японія", - цитує Трампа видання Politico.

Наразі всі країни платять додатковий базовий тариф у розмірі 10%, встановлений Трампом у квітні. Раніше президент США повідомив, що нове базове мито може становити від 15 до 20%, але в останній заяві він не згадав про тарифну ставку.

Трамп уже розіслав близько двох десятків листів, у яких інформує окремих торговельних партнерів, як-от Європейський союз, Японія та Південна Корея, про тарифну ставку, яка діятиме з 1 серпня. Це поклало початок інтенсивній заключній стадії переговорів, під час якої країни намагаються переконати адміністрацію Трампа надати їм більш вигідні умови.

Водночас зберігається скептицизм щодо того, чи набудуть нові тарифні ставки чинності 1 серпня, через потенційний вплив, який це може мати на економіку і, зрештою, на рейтинг Трампа.

До країн, на частку яких припадало понад 3% загального торговельного дефіциту США у 2024 році і які ще не отримали листи, належать Тайвань, Швейцарія та Індія.

Варто зазначити, що США продовжують переговори з Японією та Індією.

СШАДональд Трампмита

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