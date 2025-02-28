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ПОЛІТИКА

Трамп хоче запровадити англійську як офіційну мову в США – WSJ

28 лютого 2025, 17:29
Трамп хоче запровадити англійську як офіційну мову в США – WSJ
Трамп планує підписати указ, який вперше в історії країни зробить англійську мовою офіційною на федеральному рівні в США.

Американський президент Дональд Трамп планує підписати новий указ, який зробить англійську мовою офіційною на федеральному рівні в Сполучених Штатах Америки. Це рішення стане важливим кроком у мовній політиці країни, адже за свою майже 250-річну історію США не мали офіційної мови на федеральному рівні.

За даним The Wall Street Journal, указ передбачає визнання англійської мови як єдиної офіційної. Хоча англійська є найбільш поширеною мовою в США, країна має багатокультурне суспільство, де використовуються сотні різних мов, що зумовлено великою хвилею імміграції.

Цей крок ставить США в один ряд із іншими країнами, де вже були прийняті закони про офіційну мову. Наприклад, в 2023 році в Молдові було визнано румунську мовою державною, а також змінено текст Конституції.

Запровадження єдиної офіційної мови допомагає зміцнити єдність у комунікації, підтримує розвиток культури та освіти, а також зміцнює державний суверенітет. Україна, зокрема, визнала українську мовою офіційного спілкування в державних органах, судочинстві та освіті, що підкреслює її важливість для суспільства.

Цікаво, що минулого року в Україні було піднято питання про виключення російської та білоруської мов з переліку мов, що підлягають захисту, після використання росією мовного аргументу під час вторгнення в Україну.

СШАДональд Трампанглійська мова

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