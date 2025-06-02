Трамп хоче зняти обмеження часів Байдена на буріння нафти в Арктиці

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче скасувати обмеження часів Джо Байдена, які блокували буріння нафти на більшій частині величезного нафтового резерву на Алясці, де міститься приблизно 8,7 мільярда барелів видобутої нафти.

Це відкриє нові можливості для розробки нафти і газу в Національному нафтовому резерві Аляски.

Цей захід відповідає директиві, виданій Трампом після його інавгурації в січні, коли він підписав виконавчий указ, що зобов'язує внести низку змін у політику, спрямованих на розширення розробки нафти, природного газу та корисних копалин на Алясці.

За оцінкою Геологічної служби США за 2017 рік, резерв містить приблизно 8,7 мільярда барелів видобутої нафти. І його видобуток стрімко зросте з розвитком нещодавніх відкриттів. Аляска прогнозує, що видобуток сирої нафти з резерву зросте до 139 600 барелів на день у 2033 фінансовому році проти 15 800 барелів на день у 2023 фінансовому році.