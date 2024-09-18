Трамп і Дуда виступлять разом у ключовому штаті Пенсильванія

Дуда і Трамп підтримують тісні стосунки ще з часів перебування колишнього президента на посаді.

Дональд Трамп планує з'явитися 22 вересня в Пенсильванії разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб продемонструвати підтримку свого союзника у важливому штаті, повідомляють американські та польські чиновники, знайомі з планами.

Дуда, який перебуватиме в США на Генеральній Асамблеї ООН наступного тижня, приєднається до республіканського кандидата в президенти на заході в польсько-американській римо-католицькій святині поблизу Дойлестауна, штат Пенсильванія, яка є ключовим місцем боротьби за посаду президента США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У 2017 році Дуда організував мітинг у політичному стилі на підтримку Трампа у Варшаві. Попри тісні зв'язки, Трамп і Дуда в останні роки розходилися в думках через скептицизм Трампа щодо подальшої підтримки України.

Минулого року Дуда зустрічався з Трампом, намагаючись переконати республіканців ухвалити законопроєкт про додаткову допомогу, який би, зокрема, продовжував допомагати Україні в її боротьбі проти російського вторгнення.