Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп і Дуда виступлять разом у ключовому штаті Пенсильванія

18 вересня 2024, 12:31
Трамп і Дуда виступлять разом у ключовому штаті Пенсильванія
Дональд Трам і Анджей Дуда. Фото: reuters
Дуда і Трамп підтримують тісні стосунки ще з часів перебування колишнього президента на посаді.

Дональд Трамп планує з'явитися 22 вересня в Пенсильванії разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб продемонструвати підтримку свого союзника у важливому штаті, повідомляють американські та польські чиновники, знайомі з планами.

Дуда, який перебуватиме в США на Генеральній Асамблеї ООН наступного тижня, приєднається до республіканського кандидата в президенти на заході в польсько-американській римо-католицькій святині поблизу Дойлестауна, штат Пенсильванія, яка є ключовим місцем боротьби за посаду президента США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У 2017 році Дуда організував мітинг у політичному стилі на підтримку Трампа у Варшаві. Попри тісні зв'язки, Трамп і Дуда в останні роки розходилися в думках через скептицизм Трампа щодо подальшої підтримки України.

Минулого року Дуда зустрічався з Трампом, намагаючись переконати республіканців ухвалити законопроєкт про додаткову допомогу, який би, зокрема, продовжував допомагати Україні в її боротьбі проти російського вторгнення.

Дональд ТрампАнджей Дуда

Останні матеріали

Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 22:29
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Політика
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 16:32
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 23:03
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Політика
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 21:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється