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ПОЛІТИКА

Трамп і Ердоган провели перемовини щодо завершення війни в Україні

06 травня 2025, 07:56
Трамп і Ердоган провели перемовини щодо завершення війни в Україні
Фото: aa.com.tr
Президенти обговорили кілька тем, зокрема війну росії з Україною.

Президент США Дональд Трамп хоче залучити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до "справи припинення безглуздої, але смертоносної війни між росією і Україною".

Про це він написав у Truth Social 5 травня після розмови із турецьким президентом.

За словами Трампа, він мав "дуже хорошу і продуктивну" телефонну розмову з Ердоганом. Президенти обговорили кілька тем, зокрема війну росії з Україною.

"З нетерпінням чекаю можливості працювати з президентом Ердоганом над тим, щоб покласти край безглуздій, але смертельно небезпечній війні між росією та Україною – зараз!" – написав він. 

Трамп додав, що Ердоган запросив його відвідати Туреччину в майбутньому, а сам планує приїхати до Вашингтона.

Ердоган прагнув зустрітися з Трампом, оскільки турецький лідер хоче зміцнити партнерство між Анкарою та Вашингтоном, а Туреччина прагне стати впливовим посередником у розв’язанні різноманітних питань – від України до Сирії.

Дональд ТрампРеджеп Таїп Ердоганвійна в Україні

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