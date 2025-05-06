Трамп і Ердоган провели перемовини щодо завершення війни в Україні

Президенти обговорили кілька тем, зокрема війну росії з Україною.

Президент США Дональд Трамп хоче залучити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до "справи припинення безглуздої, але смертоносної війни між росією і Україною".

Про це він написав у Truth Social 5 травня після розмови із турецьким президентом.

За словами Трампа, він мав "дуже хорошу і продуктивну" телефонну розмову з Ердоганом. Президенти обговорили кілька тем, зокрема війну росії з Україною.

"З нетерпінням чекаю можливості працювати з президентом Ердоганом над тим, щоб покласти край безглуздій, але смертельно небезпечній війні між росією та Україною – зараз!" – написав він.

Трамп додав, що Ердоган запросив його відвідати Туреччину в майбутньому, а сам планує приїхати до Вашингтона.

Ердоган прагнув зустрітися з Трампом, оскільки турецький лідер хоче зміцнити партнерство між Анкарою та Вашингтоном, а Туреччина прагне стати впливовим посередником у розв’язанні різноманітних питань – від України до Сирії.