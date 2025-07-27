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Трамп і фон дер Ляєн зустрінуться сьогодні, щоб укласти торговельну угоду

27 липня 2025, 13:13
Трамп і фон дер Ляєн зустрінуться сьогодні, щоб укласти торговельну угоду
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Також очікуються подальші тарифи на мідь та фармацевтичні препарати.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом сьогодні, щоб укласти торговельну угоду для Європи, яка, ймовірно, передбачає 15% базовий тариф на більшість товарів ЄС.

Про це пише Reuters.

Трамп, який перебував у Шотландії кілька днів, заявив журналістам після прибуття в п'ятницю ввечері, що фон дер Ляєн є дуже шанованою лідеркою, і він з нетерпінням чекає зустрічі з нею на своєму полі для гольфу в Тернберрі.
 
За його словами, існує 50% шансів, що США та 27 країн-членів Європейського Союзу зможуть досягти рамкової торговельної угоди, додавши, що Брюссель “дуже сильно хоче укласти угоду”.
 
ЄС загрожують тарифи США на понад 70% експорту, зокрема 50% мита ‒ на сталь та алюміній, 25% ‒ на автомобілі та автозапчастини, а 10% ‒ на більшість інших товарів ЄС. Трамп заявив, що 1 серпня підвищить ставку до 30%, і цей рівень, за словами чиновників ЄС, знищить цілі частини трансатлантичної торгівлі.
 
Також очікуються подальші тарифи на мідь та фармацевтичні препарати.
 
Трамп, який прагне реорганізувати світову економіку та зменшити багаторічний торговельний дефіцит США, досягнув угод з Великою Британією, Японією, Індонезією та В'єтнамом, хоча його адміністрація не виконала обіцянку “90 угод за 90 днів”.
 
Угода з ЄС була б величезним призом, враховуючи, що США та ЄС є найбільшими торговельними партнерами один одного та на них припадає третина світової торгівлі”, ‒ зазначає видання.
 
Дипломати ЄС заявили, що можлива угода, ймовірно, включатиме широкий 15% тариф на товари ЄС, що імпортуються до США, аналогічний угоді між США та Японією, а також 50% тариф на європейську сталь та алюміній.
 
Залишається незрозумілим, чи звільнить Вашингтон імпорт ЄС від інших секторальних тарифів на автомобілі, фармацевтичні препарати та інші товари, які вже були оголошені або очікують на запровадження, хоча чиновники ЄС сподіваються, що базовий тариф у розмірі 15% застосовуватиметься також до автомобілів та фармацевтичних препаратів.

 

Дональд ТрампУрсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупанти

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