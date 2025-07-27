Трамп і фон дер Ляєн зустрінуться сьогодні, щоб укласти торговельну угоду

Також очікуються подальші тарифи на мідь та фармацевтичні препарати.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом сьогодні, щоб укласти торговельну угоду для Європи, яка, ймовірно, передбачає 15% базовий тариф на більшість товарів ЄС.

Про це пише Reuters.

Трамп, який перебував у Шотландії кілька днів, заявив журналістам після прибуття в п'ятницю ввечері, що фон дер Ляєн є дуже шанованою лідеркою, і він з нетерпінням чекає зустрічі з нею на своєму полі для гольфу в Тернберрі.

За його словами, існує 50% шансів, що США та 27 країн-членів Європейського Союзу зможуть досягти рамкової торговельної угоди, додавши, що Брюссель “дуже сильно хоче укласти угоду”.