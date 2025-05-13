Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня 2025, 19:53
фото: Reuters
Угода охоплює сфери енергетики, оборони та гірничодобувної промисловості
Президент США Дональд Трамп та кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман підписали стратегічну економічну угоду.
Про це заявили у державному телебаченні Саудівської Аравії, пише Reuters.
Деталі угоди наразі не розголошуються, проте відомо, що вона охоплює широкий спектр економічних питань, спрямованих на зміцнення двосторонніх відносин між США та Саудівською Аравією.
За повідомленням державного телебачення, угода охоплює сфери енергетики, оборони та гірничодобувної промисловості.
Візит президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Саудівської Аравії в рамках турне Близьким сходом стала першою великою закордонною дипломатичною поїздкою. Під час турне Трамп відвідає також Катар й Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Вже 14 травня Трамп вирушить до Катару, а 15 травня – в ОАЕ.