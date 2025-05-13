Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду

Угода охоплює сфери енергетики, оборони та гірничодобувної промисловості

Президент США Дональд Трамп та кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман підписали стратегічну економічну угоду.

Про це заявили у державному телебаченні Саудівської Аравії, пише Reuters.

Деталі угоди наразі не розголошуються, проте відомо, що вона охоплює широкий спектр економічних питань, спрямованих на зміцнення двосторонніх відносин між США та Саудівською Аравією.

За повідомленням державного телебачення, угода охоплює сфери енергетики, оборони та гірничодобувної промисловості.