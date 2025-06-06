Трамп і Маск оголосили війну одне одному

Президент заявив, що у Маска "синдром Трампа".

5 червня світ став свідком різкого загострення конфлікту між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском. Колишні союзники, які ще донедавна працювали разом над виборчою кампанією та урядовими ініціативами, нині публічно обмінюються звинуваченнями, погрозами та політичними постами, що вже призвело до наслідків для фондових ринків і політичного ландшафту США.

Про це пишуть NYT, Reuters.

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі Трамп несподівано висловив глибоке розчарування Маском, який виступив проти ключового бюджетного законопроєкту адміністрації. Президент заявив, що Маск, мовляв, «сумує за адміністрацією» і, як інші колишні чиновники, став "ворожим" після відходу:

"Чесно кажучи, думаю, він сумує за цим місцем… Напевно, синдром Трампа", — заявив глава держави перед журналістами.

У відповідь Маск, використовуючи свою платформу X, миттєво відповів:

"Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 голос у Сенаті. Така невдячність".

Конфлікт швидко перейшов на новий рівень. Того ж вечора Трамп пригрозив скасувати федеральні контракти та податкові субсидії для компаній Маска. У відповідь мільярдер завдав удару, оприлюднивши резонансну заяву:

"Дональд Трамп фігурує в файлах Епштейна. Саме тому їх досі не оприлюднили. Гарного дня, Дональде!"

Заява викликала хвилю обговорень, адже справа Джеффрі Епштейна — одна з найгучніших у новітній історії США, пов'язана з сексуальним насильством над неповнолітніми і численними зв'язками з відомими політиками.

Погрози Трампа вже почали впливати на ринок. Акції конкурентів SpaceX — компаній AST Spacemobile і EchoStar — різко зросли, тоді як акції Tesla обвалилися на 14,3%, втративши $150 млрд капіталізації, що стало найбільшим падінням з березня 2020 року.

Wall Street завершила торги з різким зниженням, а ціни на нафту пішли вгору, оскільки інвестори нервово реагували на ескалацію конфлікту між двома найвпливовішими людьми країни.

Тим часом у республіканському таборі почалося розділення. Деякі MAGA-фігури, як Марджорі Тейлор Грін і Такер Карлсон, поки мовчать, тоді як інші зробили свій вибір. Консервативна коментаторка Кендіс Оуенс відкрито критикує Маска, а Стів Беннон закликає до жорстких дій:

"Його імміграційний статус має бути розслідуваний. Я переконаний, що він нелегальний іммігрант і має бути депортований", — заявив Беннон.

Він також вимагав перевірки щодо можливого вживання наркотиків Маском та спроби отримати доступ до секретної інформації про Китай, вимагаючи негайного припинення його доступу до державної та військової інформації.

У відповідь Ілон Маск не лише погодився з поширеним в X закликом до імпічменту Трампа, а й прямо висунув ідею створення нової політичної партії:

"Чи не час створити нову політичну партію, яка справді представляє 80% посередині?" — запитав Маск у дописі, що набрав понад 250 тисяч переглядів і тисячі схвальних коментарів за пів години.

Реакція з табору демократів теж не забарилася. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер обмежився іронічною реакцією — емодзі з попкорном — і дав зрозуміти: вони спостерігають за шоу.

Конфлікт, що почався з критики законопроєкту, стрімко переріс у глибоку політичну кризу з елементами економічного тиску, розслідувань і загроз. І якщо ситуація розвиватиметься такими темпами, Сполучені Штати можуть опинитися на порозі політичного розколу, де навіть мільярди і влада не гарантують союзництва.