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ПОЛІТИКА

Трамп і Мелоні обговорили майбутню торгову угоду США-ЄС

18 квітня 2025, 08:46
Трамп і Мелоні обговорили майбутню торгову угоду США-ЄС
Обидва лідери випромінювали позитив і демонстрували приязні відносини.

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час зустрічі у Білому домі в четвер висловили впевненість у можливості укладення нової торгової угоди між США та Європейським Союзом.

Про це пише Politico.

За словами Трампа, сторони "на 100%" укладуть чесну угоду: "Вони дуже хочуть її укласти, і ми збираємося це зробити".

Це вперше, коли Трамп публічно демонструє такий оптимізм щодо торгових відносин із Європою — раніше він регулярно критикував ЄС за "несправедливу" торгівлю та відсутність внеску в колективну безпеку. Досі його увага була зосереджена переважно на Індо-Тихоокеанському регіоні.

Мелоні, яка стала першим європейським лідером, що відвідала Трампа після його запровадження нових тарифів на європейські товари, підтвердила готовність сприяти перемовинам, попри те, що не має повноважень говорити від імені всього ЄС. "Я впевнена, що ми зможемо домовитися. Я тут, щоб допомогти з цим", — заявила вона.

Попри дружню атмосферу зустрічі та публічні компліменти з обох боків, конкретного прогресу щодо укладення угоди оголошено не було. Представники Євросоюзу висловили занепокоєння, що візит Мелоні може підірвати єдність позиції ЄС у торгівельних питаннях, а також надати Трампу можливість представити себе як центр глобальної уваги.

"Кожна нація хоче зустрітися з нами! Сьогодні — Італія!" — написав Трамп у TruthSocial перед приїздом Мелоні.

Мелоні, у свою чергу, запросила Трампа відвідати Італію та висловила підтримку його зусиллям у припиненні війни в Україні, а також посиленні трансатлантичних зв'язків через енергетичне співробітництво та оборонну співпрацю.

Проте обидві сторони уникали конкретних зобов’язань щодо термінів або умов потенційної угоди. Трамп заявив, що не поспішає: "Ми нікуди не поспішаємо... Усі угоди в моєму списку пріоритетні". Міністр фінансів США Скотт Бессент уточнив, що переговори ведуться з "15 великими економіками", серед яких ЄС, Японія, Корея та Індія.

Під час зустрічі Мелоні також публічно підтримала США у низці внутрішньо- і зовнішньополітичних питань, включно з оборонними витратами та боротьбою з нелегальною міграцією. Вона намагалася пом’якшити деякі з найбільш суперечливих заяв Трампа щодо Європи, заперечивши його нібито висловлювання про ЄС як "паразита".

Хоча зустріч мала більше символічне, ніж практичне значення, обидві сторони підкреслили бажання продовжити діалог — як у сфері торгівлі, так і безпеки.

Дональд ТрампторгівлямитапереговориДжорджія Мелоні

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