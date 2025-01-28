Трамп і Моді обговорили можливий візит прем’єра Індії до Вашингона

Білий дім заявив, що Трамп наголосив на важливості “руху до справедливих двосторонніх торговельних відносин”

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили торгівлю та можливий державний візит до Вашингтона у телефонній розмові.

Білий дім заявив, що Трамп наголосив на важливості “руху до справедливих двосторонніх торговельних відносин”, а також на важливості закупівлі Індією американського обладнання для гарантування безпеки.

Два лідери також обговорили плани візиту Моді до Білого дому.

“Ми віддані взаємовигідному та довірчому партнерству. Ми працюватимемо разом заради благополуччя наших людей і заради глобального миру, процвітання та безпеки”, ‒ заявив Моді у соціальних мережах.

Моді був одним із перших світових лідерів, які привітали Трампа і після перемоги на виборах президента торік у листопаді, і після його нещодавньої інавгурації, назвавши республіканця “дорогим другом”.