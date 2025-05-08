Трамп і прем’єр Канади обговорили Україну

Вони торкнулись й інших складних питань Білого дому.

Головною темою під час зустрічі у Вашингтоні президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністр Канади Марка Карні стало питання війни рф проти України.

Про це інформує CBC News, посилаючись на джерела

Видання пише, що хоч Карні та його делегація були найбільш занепокоєні розмовами про "51-й американський штат" і жорсткими тарифами Трампа, сам президент США планував обговорити глобальні проблеми, а саме: війну росії проти України, протистояння з Китаєм та ситуацію в Ірані.

За словами джерела телеканаду, Трамп хотів почути точку зору Карні щодо питань, якими він стурбований, намагаючись виконати свою передвиборчу обіцянку про швидке припинення війни в Україні і стримування ядерних амбіцій Ірану.

Ці два питання виявилися особливо складними для його адміністрації.

Журанлісти зазначають, що Трамп хотів почути думку Карні щодо Ізраїлю та Гази, а також щодо хуситів у Ємені. Хоча, за даними CBC News, цим питанням приділялося менше уваги.

"Той факт, що президент цікавився думкою Карні з цих питань, розцінюється як "обнадійливий знак", що Трамп поважає нового лідера Канади і вважає його гідним", - пише CBC News.