Трамп і путін ділять світ на сфери впливу – CNN

рф і США, схоже, не цікавить думка не лише Києва, але й решти Європи.

Люб’язна розмова президента США Дональда Трампа із російським диктатором путіним, яка відбулася без участі України та Європи, може свідчити про готовність цих двох знову поділити світ на сфери впливу. І Україна повторить долю Німеччини, розділеної на дві частини – вільну демократичну та окуповану росіянами тоталітарну.

Про це пише аналітик CNN Стівен Колінсон.

Він звернув увагу на те, як Трамп відповів на запитання журналістів про те, чи буде Україна рівноправним партнером у мирних переговорах. Замислившись трохи, він сказав: "Це цікаве питання. Я говорив, що це не гарна війна, щоб вступати у цю війну". На думку Колінсона, Трамп, ймовірно, купився на наратив путіна про те, що у війні винен той, хто зазнав брутального вторгнення від авторитарного сусіда.

Також Трамп і його підлеглі знову повторюють тезу про те, що Україна не може повернути довоєнні кордони і що вона не повинна стати членом НАТО. Аналітик наголошує, що тим самим Трамп нейтралізував один з переговорних козирів, який міг би зіграти на користь України під час торгу в переговорній кімнаті.