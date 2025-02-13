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Трамп і путін ділять світ на сфери впливу – CNN

13 лютого 2025, 15:15
Трамп і путін ділять світ на сфери впливу – CNN
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
рф і США, схоже, не цікавить думка не лише Києва, але й решти Європи.
Люб’язна розмова президента США Дональда Трампа із російським диктатором путіним, яка відбулася без участі України та Європи, може свідчити про готовність цих двох знову поділити світ на сфери впливу. І Україна повторить долю Німеччини, розділеної на дві частини – вільну демократичну та окуповану росіянами тоталітарну.
 
Про це пише аналітик CNN Стівен Колінсон.
 
Він звернув увагу на те, як Трамп відповів на запитання журналістів про те, чи буде Україна рівноправним партнером у мирних переговорах. Замислившись трохи, він сказав: "Це цікаве питання. Я говорив, що це не гарна війна, щоб вступати у цю війну". На думку Колінсона, Трамп, ймовірно, купився на наратив путіна про те, що у війні винен той, хто зазнав брутального вторгнення від авторитарного сусіда.
 
Також Трамп і його підлеглі знову повторюють тезу про те, що Україна не може повернути довоєнні кордони і що вона не повинна стати членом НАТО. Аналітик наголошує, що тим самим Трамп нейтралізував один з переговорних козирів, який міг би зіграти на користь України під час торгу в переговорній кімнаті.
 
"Середа була найкращим днем ​​для путіна після вторгнення, оскільки вона змела багато прагнень України", – пише Колінсон.
 
Аналітик припускає, що Трамп не заперечує проти наміру росії зберегти за собою вже окуповані території України. 
 
"Тепер Америка, як і росія, має президента, який вважає, що великі держави мають право на експансіонізм у своїх регіональних сферах впливу", – акцентує журналіст.
 
Колінсон припускає, що Трамп викидає з переговорного процесу не лише Україну, але й Європу, на що вказує намір зустрітися з путіним 
 
"Для європейського вуха це звучить як Мюнхен. Це звучить так, ніби двоє великих лідерів хочуть миру в наш час (коштом) далекої країни, про яку вони мало знають. Вони готуються укласти угоду через голови цієї конкретної країни. Багато європейців знають, чим закінчився цей фільм", – заявив про це колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт. 

 

Владімір ПутінДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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