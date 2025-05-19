Трамп і путін проводять телефонну розмову

Американський президент Дональд Трамп проводить телефонну розмову з путіним, заплановану ним задля припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела.

Цей дзвінок Трамп анонсував ще два дні тому. CNN з посиланням на Офіс президента пише, що перед дзвінком путіну Трамп поговорив із Володимиром Зеленським.

Вони, зокрема, обговорили конкретні кроки, необхідні для завершення повномасштабної війни. Домовилися зідзвонитися ще раз, уже за результатами розмови президента США і путіним, для "синхронізації" подальших дій. Невдовзі після цього Associated Press повідомив про початок розмови Трампа з главою рф. Віцепрезидент США Джей Ді Венс паралельно заявив, що Америка чекає на реальну мирну пропозицію "на столі".

Крім того, Трамп особисто запропонує кремлівському диктатору "відновлення відносин з усім світом". Венс припускає, що американський президент запитає в путіна: "Ви серйозно? Є багато економічних вигод від потепління відносин між росією і рештою світу, але ви не отримаєте цих вигод, якщо продовжите вбивати безліч невинних людей".